تدشين مركز تدريب متخصصين في مجال الطائرات بدون طيار

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج).

حضر وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف وكبار موظفي الوزارة حفل افتتاح مركز تدريب وتعليم متخصصين في مجال الطائرات بدون طيار.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة أن الهدف الرئيسي للمركز هو إعداد كوادر متخصصين في مجال كل أنواع من الطائرات بدون طيار التي يملكها الجيش الأذربيجاني. قيل إن أحدث المعدات والأجهزة المركبة في مركز التدريب، كذلك الدروس التجريبية والنظرية فيه تزيد كفاءة التعليم وتحسين مهارات لضمان أنظمة عملية للطائرات دون طيار في الظروف العملية والتكتيكية والجوية المختلفة، ولتنفيذ المهام القتالية بدقة عالية وفي موعدها من قبل وحدات الجيش المتخصصة باستخدام الطائرات بدون طيار.

تفقد كبار موظفي وزارة الدفاع عرف المهندسين وإدارة الطيران وتحليله والمحاكاة وكذلك غرف إدارية وخدمية أخرى.

كما اطلع وزير الدفاع على الطائرات بدون طيار لمختلف الأغراض والمحلية الصنع ومحطة متعددة الأغراض أنشئت في ارض المركز.