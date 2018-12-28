زلزال شدته 5.8 درجة يهز إندونيسيا

باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

هز زلزال بشدة 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة إقليم غرب بابوا الواقع في شرق إندونيسيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 03:03 بالتوقيت المحلي. وقع مركز الزلزال على بعد 70 كيلومترا من جنوب المركز الإداري لمحافظة غرب بابوا مانوكواري في إندونيسيا وعلى عمق 55.6 كيلومتر تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقد أدى ذلك إلى بث الذعر بين السكان بعد نحو أسبوع من موجات مد عاتية تسونامي قتلت المئات إلى الغرب في البلاد.