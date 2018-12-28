البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 3 يناير
AzerTAg.az
٢٨.١٢.٢٠١٨ [١٧:٣٧]
باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 يناير.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 3 يناير.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٧.١٢.٢٠١٨ [١٨:٠٢]
٢٦.١٢.٢٠١٨ [١٨:٣٠]
٢٥.١٢.٢٠١٨ [١٨:١١]
٢٤.١٢.٢٠١٨ [٢١:٤٥]
٢٨.١٢.٢٠١٨ [١٥:٤٦]
٢٨.١٢.٢٠١٨ [١٢:٥١]
٢٧.١٢.٢٠١٨ [١٨:٤١]
٢٧.١٢.٢٠١٨ [١٢:٠٢]
٢٨.١٢.٢٠١٨ [١٩:٥٦]
٢٨.١٢.٢٠١٨ [١٧:٣٧]
٢٨.١٢.٢٠١٨ [١١:٤٢]
٢٨.١٢.٢٠١٨ [١١:٣٧]
٢٨.١٢.٢٠١٨ [٢٢:٥٨]
٢٠.١٢.٢٠١٨ [١٧:٠٦]
٢٠.١٢.٢٠١٨ [١٧:٠١]
١٩.١٢.٢٠١٨ [١٣:٢٨]
٢٠.١٢.٢٠١٨ [١٨:٢١]
١٥.١٢.٢٠١٨ [٢١:١٩]
٢٣.١١.٢٠١٨ [١٧:٤٧]
٢٠.١١.٢٠١٨ [١٨:٣٢]
٢٤.١٢.٢٠١٨ [١٨:٥٧]
٢٤.١٢.٢٠١٨ [١٧:٢٤]
١٣.١١.٢٠١٨ [١٥:١٠]
٢١.١٢.٢٠١٨ [٢٠:١٥]
١٩.١٠.٢٠١٨ [١١:٤٧]
١٧.١٠.٢٠١٨ [٢٠:٥٩]
١٥.١٠.٢٠١٨ [١٧:١٣]
٢٨.١٢.٢٠١٨ [١٩:٥٨]
١٨.١٢.٢٠١٨ [٢١:٤٨]
١٧.١٢.٢٠١٨ [١٦:٢٠]
١٧.١٢.٢٠١٨ [١٥:٥٦]
٢٨.١٢.٢٠١٨ [١٢:٥٣]
٢٧.١٢.٢٠١٨ [٢٢:١٠]
٢٦.١٢.٢٠١٨ [٢٢:٥١]
٢٥.١٢.٢٠١٨ [١٥:٢٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك