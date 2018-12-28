باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

أقامت مؤسسة حيدر علييف الخيرية في قصر "بوتا" حفلا عيديا بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة للأيتام والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، أطفال اللاجئين والمشرَّدين وغيرهم.

أفادت أذرتاج انه شاركت في الحفل المقام في 28 ديسم اليوم النائبة الأولى للرئيس رئيسة المؤسسة مهربان علييفا ونائبة رئيسة المؤسسة السيدة ليلى علييفا ونائبة رئيسة المؤسسة ليلى علييفا وأرزو علييفا.

في البداية عرض فلم يتحدث عن لقاءات الزعيم القومي حيدر علييف مع الأطفال في يوم تضامن أذربيجانيي العالم وأعياد رأس السنة والاهتمام الذي يبديه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا للأطفال.

ثم استمرت الحفلات بعرض مسرحيات قصيرة وحفلات موسيقية ورقصات.

هنأت السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا مرة أخرى الأطفال بمناسبة العيد.

ثم تم توزيع هدايا عيدية للأطفال باسم السيدة مهربان علييفا.