جلسة نتائج العام الدراسي بمعهد الإلهيات

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

عقدت بمعهد الإلهيات جلسة نتائج العام الدراسي.

أفادت أذرتاج عن بيان المعهد أن رئيس المعهد جيهون محمدوف ألقى كلمة افتتاحية في الجلسة وهنأ فيها بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم يوم 31 ديسمبر ورأس السنة الجديدة. وقال محمدوف إن تنمية العلم والتعليم في البلد وإعداد وتدريب الكوادر المحترفين من المسائل بالغة الأهمية. وتناول الخدمات التاريخية منقطعة النظير للزعيم العام حيدر علييف مؤسس دولة أذربيجان المستقلة في تنمية العلم والتعليم والثقافة الوطنية مفيدا أن النهج السياسي للزعيم العام يستمر بنجاح بفضل جهود الرئيس إلهام علييف الحاسمة.

وقال محمدوف وهو يعلق على نتائج النصف الأول من العام الدراسي بالمعهد 2018/2019م "إننا نسعى إلى ضمان مستوى التعليم وفقا للمعايير الدولية وعلى أساس المطالب الواعدة للدولة وقد توصلنا إلى ذلك توصلا".

وأضاف رئيس المعهد أن إنماء وتربية الشباب المثقفين أمر رئيسي بالنسبة لكل بلد موضحا أن مستقبل البلد ومصيره مرهون على الجيل الحالي بحيث أن كل شاب أمامه مهمة مقدسة مثل مساهمة في تنمية ناجحة شاملة للبلد ولان تربية الجيل الشاب في روح المواطنة وحب الوطن كفيلة برفاهية الشعب وازدهار البلد. وزاد أن المهمة الرئيسية الموضوعة هي المساهمة في تشكيل جيل شاب ذي أهداف ومواقف لا تتزعزع في تعزيز الدولة ومقوماتها.

ثم جرى تكريم الموظفين والطلبة المتميزين بالمعهد بشهادات شكر وتقدير مميزة.