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    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ٢٩.١٢.٢٠١٨ [١٠:٥‎٦]

    باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تواصل أسعار النفط ارتفاعها في أسواق.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 52.20 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.04 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 45.33 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.72 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
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