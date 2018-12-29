الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد – إضافة

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 29 ديسمبر اليوم أوراق اعتماد السفير فوق العادة والمفوض للمملكة العربية السعودية حمد بن عبد الله بن سعود بن خضير.

أفادت أذرتاج أن السفير السعودي حمد بن عبد الله بن سعود بن خضير استعرض حرس الشرف.

قدم حمد بن عبد الله بن سعود بن خضير أوراق اعتماده للرئيس إلهام علييف.

ثم اجتمع الرئيس علييف مع السفير السعودي الجديد.

وأشار رئيس الدولة إلى تطور العلاقات الثنائية بين أذربيجان والسعودية تطورا ناجحا قائلا إن التعاون في المستوى العالي منوها إلى إقامة العلاقات السياسية القوية ولفت إلى أن تبادل البلدين دعما لدى المحافل الدولية دليل ساطع على ذلك. وشدد الرئيس إلهام علييف خاصة على الإشادة بتأييد السعودية تأييدا متتاليا بموقف أذربيجان المحق والعادل من صراع قراباغ الجبلي.

وابلغ رئيس الدولة أن البلدين يهتمان اهتماما متبادلا بالمزيد من توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار مشيرا إلى تنفيذهما فعاليات مشتركة في هذا الاتجاه. ووصف الرئيس إلهام علييف زيادة عدد السائحين الوافدين من السعودية إلى البلد زيادة سريعة بنموذج جميلة للعلاقات الثنائية. ونوه رئيس الدولة إلى امتلاك التعاون جدول الأعمال الواسع معبرا عن أمله في مساهمة حمد بن عبد الله بن سعود بن خضير خلال مدة عمله بصفته سفيرا في عمل المزيد من تطوير العلاقات الأخوية.

وعبر السفير السعودي الجديد حمد بن عبد الله بن سعود بن خضير عن الامتنان من الكلمات الطيبة ناقلا إلى رئيس الدولة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود. واكد على أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يعير أهمية خاصة لتطوير العلاقات مع أذربيجان.

وقال السفير حمد بن عبد الله بن سعود بن خضير إن العلاقات بين السعودية وأذربيجان في المستوى العالي مشيرا إلى وجود إمكانات حسنة لتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والزراعة وغيرها. وأضاف انه لن يبخل من جهد إلا ويبذله من اجل المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية.

ورفع الرئيس إلهام علييف الشكر على تحيات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وطلب نقل تحياته إلى الملك السعودي أيضا.