الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير البرازيلي
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠١٨ [١١:٣٣]
باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية البرازيل الاتحادية مانويل أدلبيرتو كارلوس مونتينيغرو لوبيز.
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