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    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير البرازيلي

    ٢٩.١٢.٢٠١٨ [١١:٣٣]

    باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية البرازيل الاتحادية مانويل أدلبيرتو كارلوس مونتينيغرو لوبيز.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير البرازيلي
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    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير البرازيلي الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير البرازيلي الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير البرازيلي الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير البرازيلي الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير البرازيلي الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير البرازيلي الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير البرازيلي