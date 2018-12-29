باكو، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية البرازيل الاتحادية مانويل أدلبيرتو كارلوس مونتينيغرو لوبيز.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير البرازيلي

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