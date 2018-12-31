باكو، 31 ديسمبر (أذرتاج). اقيم اليوم حفل بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة في قاعدة عسكرية تابعة لجهاز أمن الدولة. أفادت اذرتاج ان النائبة الاولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا شاركت في الحفل. هنأ رئيس جهاز أمن الدولة الجنرال مادات قولييف الجنود بمناسبة هذين اليومين المهيبين باسم القائد العام الاعلى للقوات المسلحة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وتحدث في كلمته عن الانجازات المكتسبة في مجال تعزيز الامن وقدرات الجيش في اذربيجان. ثم تم تقديم رسائل شكر الى آباء ووالدات الجنود المتميزين في خدمتهم العسكرية، بما فيهم الى السيدة مهربان علييفا والدة الجندي حيدر علييف.

AZERTAG.AZ : حفل بمناسبة يوم تضامن اذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة في قاعدة عسكرية لجهاز امن الدولة

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