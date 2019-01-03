باكو، 3 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات

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