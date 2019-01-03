    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات

    ٠٣.٠١.٢٠١٩ [١٠:٠٠]

    باكو، 3 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠١.٠١.٢٠١٩ [٠٠:٠٢]
    تهنئة الرئيس إلهام علييف للشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم ورأس السنة
    ٣١.١٢.٢٠١٨ [٢٣:٠٥‎]
    حفل بمناسبة يوم تضامن اذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة في قاعدة عسكرية لجهاز امن الدولة
    ٢٩.١٢.٢٠١٨ [١١:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير البرازيلي
    ٢٩.١٢.٢٠١٨ [١١:٢٧]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد – إضافة
    الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح مركز الخدمات الملكية الجديد التابع للهيئة الحكومية المعنية بسائل الممتلكات