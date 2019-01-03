ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني
AzerTAg.az
٠٣.٠١.٢٠١٩ [١٥:١٣]
باكو، 3 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 57.19 دولار بعد ارتفاعه 3.63 دولار.
تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 54.33 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.58 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 45.65 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.89 دولارا.
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