رياضية الجمباز الفني الأذربيجانية البالغة 8 أعوام تحصد الفضية في بودابست ستار 2019م

بودابست، 28 فبراير، أذرتاج

حصدت رياضية الجمباز الفني الأذربيجانية البالغة 8 أعوام من عمرها ميناء عباسوفا فضية في مسابقة بودابست ستار 2019م المنظمة في عاصمة هنغاريا.

أفادت أذرتاج أن المسابقة شارك فيها اكثر من 200 رياضي ورياضية من فئة المواليد عان 2010م من بولندا وأوكرانيا والتشيك وسلوفاكيا وألمانيا ولاتفيا وبلجيكا وإسرائيل وكرواتيا وروسيا في مسابقات الفرق والأفراد.

وقد سبق لها أن حصدت الذهبية في مسابقة كأس سوسنوفيتش الشتوي الدولي 2019م المنظمة في مدينة سوسنوفيتش البولندية فترة 8-10 فبراير الحالي.