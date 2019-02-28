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    سياسة


    رئيسة جورجيا تزور محافظة قاخ

    ٢٨.٠٢.٢٠١٩ [٢٠:٤٨]

    زاقاتالا، 28 فبراير، أذرتاج

    سافرت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي التي تزور حاليا أذربيجان في زيارة رسمية إلى محافظة قاخ في 28 فبراير اليوم.

    أفادت أذرتاج أن رئيسة جورجيا كان في استقبالها بمطار زاقاتالا الدولي سفير وزارة الخارجية الأذربيجانية للمهام الخاصة آزر حسين وسفير أذربيجان في جورجيا دورسون حسنوف ومحافظ زاقاتالا مبارز أحمدزاده ومسؤولون آخرون.

    ثم توجهت الضيفة الرفيعة المستوى إلى محافظة قاخ مع الوفد المرافق لها.

    AZERTAG.AZ :رئيسة جورجيا تزور محافظة قاخ
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