الرئيس المولدوفي يحضر منتدى باكو العالمي السابع

باكو، 1 مارس (أذرتاج).

سيقوم رئيس جمهورية مولدوفا ايغور دودون بزيارة أذربيجان للمشاركة في منتدى باكو العالمي السابع المزمع انعقاده في 14-16 مارس.

وقد شارك الرئيس دودون وقرينته في منتدى باكو العالمي السادس الذي نظم في العام الماضي.

يذكر أن مركز نظامي كنجوي الدولي يتعاون بشكل وثيق مع جمهورية مولدوفا. وقد ناقش الأمين العام للمركز مع الرئيس المولدوفي مسائل توسيع نشاط المركز في البلد واقتراحات متعلقة بتنفيذ المشاريع المشتركة اثناء زيارة وفد المركز الى مولدوفا.

يشار إلى أن منتدى باكو العالمي السابع سيجمع تحت سقفه 450 ضيف من اكثر من 70 بلدا. وسيكون موضوع المنتدى "السياسة الخارجية الجديدة للعالم". من المتوقع ان يشارك في المنتدى قادة العديد من الدول والحكومات.