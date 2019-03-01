الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يلتقيان مجموعة من أرباب الثقافة والفنون

باكو، 1 مارس / آذار، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم مع مجموعة من أرباب الثقافة والفنون.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة القى كلمة في اللقاء.

وثم تحدث رئيس اتحاد الكتاب كاتب الشعب آنار ورئيسة اتحاد الملحنين فنانة الشعب فرانقيز عليزاده وفنان الشعب عارف بابايف وفنانة الشعب ونائبة المجلس الوطني زينب خانلاروفا ورئيس أكاديمية باكو الموسيقية الحاملة اسم عزير حاجيبكلي وفنان الشعب فرهاد بدلبكلي ورسام الشعب طاهر صلاحوف وغيرهم.

وفي الختام، أعطى الرئيس إلهام علييف تعليمات بشأن حل المسائل المطروحة في اللقاء.