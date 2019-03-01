إعادة تشغيل لجنة ترسيم الحدود بين أذربيجان وجورجيا
AzerTAg.az
٠١.٠٣.٢٠١٩ [٢١:٥١]
تبيليسي، 1 مارس، أذرتاج
قال فلاديمير كونستانتينيدي إن فعاليات لجنة ترسيم الحدود بين أذربيجان وجورجيا ستشغل من جديد وقد تم تبديل عدة أعضاء اللجنة من كلا الجانبين.
أفادت أذرتاج عن كونستانتينيدي مسؤول وزارة الخارجية الجورجية قوله إنه بعد استكمال إجراءات اختيار وتبديل أعضاء جدد تعيد اللجنة بناء فعالياتها.
ابتدأت عملية ترسيم حدود البلدين عام 1996م وتم توفيق ثلثي الحدود إلى اليوم. وتستمر مشاورات حول القسم الباقي.
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