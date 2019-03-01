    • / سياسة

    سياسة


    إعادة تشغيل لجنة ترسيم الحدود بين أذربيجان وجورجيا

    ٠١.٠٣.٢٠١٩ [٢١:٥‎١]

    تبيليسي، 1 مارس، أذرتاج

    قال فلاديمير كونستانتينيدي إن فعاليات لجنة ترسيم الحدود بين أذربيجان وجورجيا ستشغل من جديد وقد تم تبديل عدة أعضاء اللجنة من كلا الجانبين.

    أفادت أذرتاج عن كونستانتينيدي مسؤول وزارة الخارجية الجورجية قوله إنه بعد استكمال إجراءات اختيار وتبديل أعضاء جدد تعيد اللجنة بناء فعالياتها.

    ابتدأت عملية ترسيم حدود البلدين عام 1996م وتم توفيق ثلثي الحدود إلى اليوم. وتستمر مشاورات حول القسم الباقي.

    AZERTAG.AZ :إعادة تشغيل لجنة ترسيم الحدود بين أذربيجان وجورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٩:٠٢]
    الوفد الإيطالي يزور مقابر الشهداء
    ٠١.٠٣.٢٠١٩ [٢٢:٥‎٦]
    السفير: سفراء سويسرا في المنطقة يجتمعون في باكو
    ٠١.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٢٣]
    إحياء ذكرى ضحايا مجزرة خوجالي في الكونغرس الأمريكي
    ٠١.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٤٠]
    الرئيس المولدوفي يحضر منتدى باكو العالمي السابع
    إعادة تشغيل لجنة ترسيم الحدود بين أذربيجان وجورجيا