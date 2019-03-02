مشكلة القروض تجد حلها بمرسوم رئاسي

باكو، 2 مارس (أذرتاج).

كما أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أصدر في 28 فبراير مرسوما حول معالجة مشكلة القروض للأشخاص الطبيعيين.

ينص المرسوم على معالجة مشكلة تراكم الفوائد المترتبة على المقترضين من القروض بسبب التضخم المالي.

يشير المرسوم إلى أن الفارق بالعملة الوطنية "مانات" مقابل الدولار في قروض لا يتجاوز مبلغها 10 ألف دولار أمريكي، والذي عجز المقترضون عن تسديده بسبب التضخم المالي سيتم سداده على حساب ميزانية الدولة بالعملة المحلية "مانات" خلال فترة أقصاها 3 أشهر، بناء على سعر صرف العملة التي يحدده البنك المركزي ليوم يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ.

في البداية سيتم تسديد ديون الأشخاص الطبيعيين المتراكمة من القروض الرئيسية والمترتبة على البنوك والبنوك الجارية عملية إلغائها. والجزء المتبقي من المبلغ خارج هذا التسديد سيكون على عاتق الأشخاص الطبيعيين.

يجب ألا يزيد المبلغ المخطط تسديده لشخص طبيعي عن قدر بالعملة المحلية "مانات" يساوي بـ5 ألف دولار أمريكي.