باكو، 2 مارس (أذرتاج). بلغت قيمة عمليات الدفع ببطاقات الائتمان خلال يناير الماضي 88.3 مليون مانات. أفادت أذرتاج نقلا عن تقرير عن الصادرات اعده مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات. كما جاء في التقرير ان قيمة التصدير غير النفطي المقام عبر مركز دعم التصدير "شباك موحد" في فبراير بلغت 5.6 ملايين دولار.

AZERTAG.AZ : 88.3 مليون مانات عمليات الدفع ببطاقات الائتمان للأجانب في يناير

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