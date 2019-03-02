باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج) ناقش رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان عمران خان أمس تصعيد التوتر بين إسلام آباد ودلهي. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن الرئيس التركي أشاد بقرار تسليم طيار هندي أسير بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني معربا عن أمله في حل القضايا بين البلدين من خلال المفاوضات. شكر عمران خان رجب طيب أردوغان على دعمه المستمر لباكستان. وأكد مرة أخرى أن إسلام أباد تؤيد حل المشكلة بالوسائل السلمية والحوار.

AZERTAG.AZ : مناقشات بين زعيمي تركيا وباكستان حول التوتر بين إسلام آباد ودلهي

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