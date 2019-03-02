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    كشف اسم المنتج الاذربيجاني الأكثر تصديرا في الشهر الماضي

    ٠٢.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 2 مارس (أذرتاج).

    جاءت في طليعة قائمة الصادرات غير النفطية من أذربيجان في يناير فواكه الخرمال (12.6 مليون دولار) والبندق البري المقشر (12 مليون دولار) والقطن المحلوج (11.9 مليون دولار).

    أفادت أذرتاج ان هذا جاء في تقرير عن الصادرات أعده مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات.

    وحجم الصادرات الأذربيجانية غير النفطية في شهر يناير كما يلي:

    43.4 مليون دولار من تصدير الفواكه والخضروات

    11.9 مليون دولار من تصدير القطن المحلوج

    11.7 مليون دولار من تصدير بلاستيك ومنتوجاته

    11.1 مليون دولار من تصدير الطاقة الكهربائية

    6.9 ملايين دولار من تصدير الالمينيوم ومنتجاته

    6.7 ملايين دولار من تصدير منتجات الصناعة الكيماوية

    3.2 ملايين دولار من تصدير الفلزات ومنتجاتها

    2.7 مليون دولار من تصدير المشروبات الكحولية وغير الكحولية،

    859 ألف دولار من تصدير الألياف القطنية.

    وقياسا من مؤشر الشهر ذاته في العام الماضي، شهد شهر يناير لهذا العام زيادة بنسبة 26 في المائة في التصدير غير النفطي من أذربيجان إلى روسيا و9 في المائة إلى تركيا و20 في المائة إلى جورجيا و4.1 في المائة إلى إيران.

    AZERTAG.AZ :كشف اسم المنتج الاذربيجاني الأكثر تصديرا في الشهر الماضي
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