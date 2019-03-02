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    بحث مسائل تطوير التعاون في مجال الشباب بين أذربيجان والمغرب

    ٠٢.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٣٣]

    باكو، 2 مارس، أذرتاج

    سافر نائب وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني انتقام بابايف مع الوفد المرافق له الى المملكة المغربية.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوفد الأذربيجاني عقد لقاءات مع وزير الشباب والرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي ورؤساء ادارات المرأة والطفل والشباب بالوزارة.

    وأحاط بابايف الجانب المغربي في اللقاء علما بتنمية اذربيجان والانجازات المحرزة في مجال الشباب والرياضة. كما بحث الجانبان آفاق التعاون في المجالات المعنية بين البلدين ومسائل إعداد محضر ذي الصلة وخطة فعاليات للسنوات التالية. وأكد الطرفان على ضرورة توسيع التبادل بين شباب البلدين واعداد مشاريع جديدة بمشاركتهم.

    ثم زار الوفد الأذربيجاني المعهد الملكي لتدريب الموظفين وتعرف الى فعاليات المعهد.

    وأتى الوفد على هامش الزيارة سفارة أذربيجان في الرباط وتفقد معرض صور مقام بها مناسبة الذكرى السنوية الـ27 لمجزرة خوجالي.

    واجتمع السفير أوقتاي قربانوف مع الوفد الاذربيجاني.

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