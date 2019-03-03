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    مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة
    الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة

    ٠٣.٠٣.٢٠١٩ [١١:٢٥‎]

    باكو، 3 مارس، أذرتاج

    ضمن فعاليات متسلسلة تنظم في أذربيجان بمناسبة استضافة العاصمة باكو نهائي الموسم الـ2018/2019م بدوري أوروبا لكرة القدم أقيمت مباراة

    باسم "باكو 2019: نهايئ النجوم" قبالة متحف الأدب الأذربيجاني الوطني باسم نظامي الكنجوي وسط العاصمة في 3 مارس اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف وكريمته ليلى علييفا يشاهدان المباراة.

    ويتنافس في مباراة نهائي النجوم فريقا "نجوم الغرب" المتمثل من جانب دودك وإيسين وديكو وألتينتوب وظاهر زاده وداداشوف و"نجوم الشرق"

    المتمثل من قبل قاسموف وقهوجي وأرشافين وأرفيلادزي وقاسموف وسليمانوف وتانري وردييف.

    واجتمع الرئيس إلهام علييف مع اللاعبين الشهيرين قبل المباراة.

    ثم قدم كأس دوري أوروبا لكرة القدم للرئيس إلهام علييف.

    ثم التقطت صور تذكارية.

    وانطلقت المباراة.

    وفاز فريق "نجوم الغرب" بالمباراة التي جرت في جو من النضال الرياضي بـ11 هدفا مقابل 10 أهداف.

    بعد المباراة اجتمع الرئيس إلهام علييف مع مشجعين وأطفال تفرجوا على المباراة والتقطت صور تذكارية.

    AZERTAG.AZ :مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة
    الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة
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    مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة