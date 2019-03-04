الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد المملكة العربية السعودية (تحديث)

باكو، 4 مارس (أذرتاج).

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية والرئيس المشارك في اللجنة الحكومية السعودية الأذربيجانية المشتركة المهندس إبراهيم بن عبدالرحمان العمر والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج أن المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر نقل إلى رئيس جمهورية أذربيجان تحيات وأطيب أمنيات خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان آل سعود. وأعرب عن سروره على زيارة أذربيجان مشيرا إلى انطباعاتهم الطيبة من مشاهدة الإنجازات في أذربيجان والنماذج العمرانية الثقافية، لاسيما جمال مركز حيدر علييف.

من جانبه ابدى رئيس الدولة شكره على الكلمات الطيبة مؤكدا أن أعمال البناء الكبيرة الجارية في أذربيجان وإنشاء أحدث بنية تحتية أعطت دفعة لتطوير كافة مجالات الاقتصاد، بما فيها السياحة.

خلال اللقاء أشير الى توسيع علاقات الصداقة بين أذربيجان والمملكة والتطوير الناجح للعلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرهما، مضيفا ان زيارة الوفد السعودي الى أذربيجان تساهم في المزيد من توسيع العلاقات بين البلدين.

كذلك قيل أثناء الحديث ان المملكة العربية السعودية حريصة على توسيع التعاون مع أذربيجان واستثمار المجالات المختلفة للاقتصاد الأذربيجاني. كذلك أشير إلى أن عدد السياح الوافدين إلى أذربيجان من المملكة زاد عدة مرات خلال عام واحد.

اجري في اللقاء تبادل الآراء حول تحديد مجالات التعاون الجديدة بين البلدين، ونوقشت آفاق تطوير العلاقات في مجالات إنشاء مصادر الطاقة المتجددة والطاقة والاستثمارات والبنية التحتية السياحية والسياحة والصناعة والزراعة والنفط والغاز والطاقة البديلة والنقل وغيرها. وأشير إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري وبالتالي بحث إمكانيات النقل واللوجيستية.

بدوره أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على تحيات وأطيب أمنيات أرسلها اليه خادم الحرمين الشريفين والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووليه عهده محمد بن سلمان آل سعود فيما طلب من الضيف السعودي نقل تحياته الى العاهل السعودي وولي عهده.