قوات الاحتلال الأرمينية تخرق الهدنة 22 مرة

باكو، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)

خرقت قوات الاحتلال الأرمينية وقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران مواقعها الواقعة في قرية بركابر بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية قيزيلحاجيلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قريتي موسيسقخ وجيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى أغدام وأسريك جيرداخان وأغبولاق ومونجوقلو بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية جيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى جواهرلي وصاريجالي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي كوردلر وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي تارتار وأغدام الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.