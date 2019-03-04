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    الوزير: 73 ألف سائح سعودي زاروا أذربيجان في العام الماضي

    ٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٠٥‎]

    باكو، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)

    زار 73 ألف سائح سعودي أذربيجان خلال عام 2018، حسبما نقلت وكالة أذرتاج عن الرئيس المشارك للجنة المشتركة بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية ووزير المالية الأذربيجاني سامر شريفوف قوله في الاجتماع الخامس للجنة بباكو.

    قال الوزير إن عدد السائحين القادمين إلى بلدنا من المملكة العربية السعودية بلغ 7463 شخص عام 2016. وارتفع هذا الرقم ليصل إلى 33 ألفا و273 شخص عام 2017. هذا ما يمثل زيادة قدرها 5 مرات. أما في العام الماضي فزار 73 الف سائح سعودي الى أذربيجان.

    أكد الرئيس المشارك للجنة أن توسيع العلاقات الجوية بين البلدين يخلق فرصا مواتية لكلا البلدين من حيث السياحة والتجارة.

    AZERTAG.AZ :الوزير: 73 ألف سائح سعودي زاروا أذربيجان في العام الماضي
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