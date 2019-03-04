باكو، 4 مارس / آذار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس مؤسسة التفاهم العرقي في الولايات المتحدة الأمريكية مارك شناير والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مؤسسة التفاهم العرقي في الولايات المتحدة الأمريكية

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