    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مؤسسة التفاهم العرقي في الولايات المتحدة الأمريكية

    ٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٤٥‎]

    باكو، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس مؤسسة التفاهم العرقي في الولايات المتحدة الأمريكية مارك شناير والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مؤسسة التفاهم العرقي في الولايات المتحدة الأمريكية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٠:٤٨]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد المملكة العربية السعودية (تحديث)
    ٠٣.٠٣.٢٠١٩ [١١:٢٥‎]
    مباراة "باكو 2019: نهايئ النجوم" في عاصمة أذربيجان - إضافة
    الرئيس إلهام علييف يشاهد المباراة
    ٠٣.٠٣.٢٠١٩ [١٠:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد سفراء فنزويلا ورواندا وتايلاند الجدد
    ٠١.٠٣.٢٠١٩ [١٣:١١]
    الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يلتقيان مجموعة من أرباب الثقافة والفنون
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مؤسسة التفاهم العرقي في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مؤسسة التفاهم العرقي في الولايات المتحدة الأمريكية