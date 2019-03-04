الوفد الإيطالي يزور مقابر الشهداء

باكو، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)

قام الوفد الإيطالي اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد الإيطالي زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

وثم شاهد الضيوف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت له معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.

وأجرى رئيس الوفد الإيطالي في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا باولو غريمولدي مقابلات مع الصحفيين حول الغرض من الزيارة.

وقال إن العلاقات الودية بين أذربيجان وإيطاليا تتطور بسرعة كبيرة. إيطاليا هي واحدة من أكبر الشركاء التجارية لأذربيجان ونؤيد هذا التعاون.

في الوقت الحاضر، يبلغ حجم التبادل التجاري بين كلا البلدين 6.2 مليار دولار وسيزداد هذا الرقم أكثر.