البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 5 مارس
AzerTAg.az
٠٤.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٥٩]
باكو، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 مارس.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 5 مارس.
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