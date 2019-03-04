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    جائزة أذربيجان الكبرى: بيع حوالي 60 % من تذاكر سباق الفورمولا واحد

    ٠٤.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:١٠]

    باكو، 4 مارس، أذرتاج

    قال بولند اوزرديم إن مشجعين من 52 بلدا راجعوا حتى الآن للتفرج على جائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد المقرر تنظيمه في باكو فترة 26-28 أبريل القادم.

    أفادت أذرتاج عن اوزرديم رئيس قسم التجارة لشركة عملية "حلبة باكو" قوله إن حوالي 60 في المائة من تذاكر السباق بيعت إلى الآن.

    وأوضح أن التذاكر اشتريت من جانب مشجعين روسيا وبريطانيا العظمى وجورجيا وأوكرانيا والإمارات أكثر من غيرها.

    AZERTAG.AZ :جائزة أذربيجان الكبرى: بيع حوالي 60 % من تذاكر سباق الفورمولا واحد
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