خبراء من قطر والفيفا يقيّمون الأعمال في 4 استادات مونديالية

باكو، 4 مارس (أذرتاج)

قام خبراء ومتخصصون ممثلون عن قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بزيارة استادات الوكرة، وخليفة الدولي، والبيت في مدينة الخور، والريان، وذلك لتقييم مدى تقدم أعمال هذه المنشآت التي ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، حسبما أفادت صحيفة "العرب" القطرية.

وأضافت الصحيفة ان الخبراء أجروا في إطار الزيارة تقييما لدراسة معدل فعالية وكفاءة مختلف الجوانب ذات الصلة بتنظيم واستضافة مباريات البطولة منها الملاعب، وإصدار التذاكر، والتسويق، والإعلان، والبث الإذاعي والتلفزيوني، وتكنولوجيا المعلومات، والضيافة، والبروتوكول، والأمن، والسلامة، والصحة، وغيرها.

وخلال الزيارة، جرى توزيع أعضاء الوفد حسب اختصاصاتهم ومجالات عملهم على مجموعات لبدء عمليات التقييم في كل استاد، وذلك بعد استكمالهم إجراءات الأمن والسلامة قبل دخول مواقع الاستادات.

وبعد إتمام عمليات التقييم، قدم الخبراء ملاحظاتهم، ومقترحاتهم، ونتائج التقييم، في إطار حرص الطرفين القطري والدولي على أن تكون منشآت البطولة مواكبة لآخر ما توصلت إليه صناعة الاستادات الرياضية الحديثة.

وفي تعليقه على ذلك، قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022: "أرى بأن هذه الزيارات الميدانية هي أولى الخطوات التي تثبت تماشي استادات بطولة قطر 2022 مع معايير الفيفا ومتطلباتها.. وبدورنا، نؤكد على مواصلة التزامنا وحرصنا على تقييم استادات البطولة الثمانية قبل انطلاق البطولة في نوفمبر 2022، وذلك لتحقيق إحدى غاياتنا في إتاحة تجربة مميزة ومثالية لكافة المشجعين، واللاعبين، والزوار، والإعلاميين، والرعاة، المتوقع قدومهم لقطر عام 2022".

يذكر أن اللجنة العليا أعلنت في 2017 عن انتهاء أعمال تطوير استاد خليفة الدولي وجاهزيته لاستضافة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. ويجري في الوقت الراهن تجهيز الاستاد لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، في حين يخضع استادا الوكرة والبيت في مدينة الخور لمراحل البناء الأخيرة.