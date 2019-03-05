الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
AzerTAg.az
٠٥.٠٣.٢٠١٩ [١١:٥٨]
باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير سوما تشاكرابارتي والوفد المرافق له.
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