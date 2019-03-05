370 مليون دولار حجم استثمارات شركات سعودية في أذربيجان

باكو، 5 مارس (أذرتاج).

قال وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهين مصطفايف في لقائه مع محافظ الهيئة العامة السعودية للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر والوفد المرافق له أن المملكة استثمرت 370 مليون دولار في الاقتصاد الأذربيجاني حتى الآن. نفذ بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية في مجالات إنشاء المدارس والقنوات المائية والطرق، يستمر العمل في إعادة بناء مجال التموين بالمياه والصرف الصحي. وزاد عدد السياح الوافدين إلى أذربيجان من المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أن الوزير تحدث عن التعاون بين البلدين وانشاء قاعدة قانونية للمعاهدات لتطوير العلاقات.

وأشار الوزير الى ان بعثة تصديرية اذربيجانية ستزور المملكة العربية السعودية في العام الحالي.

دعا الوزير الاذربيجاني رجال الاعمال السعوديين لتوظيف استثمارات في المجمعات والاحياء الصناعية والمجمعات الزراعية.

من جانبه أشاد محافظ الهيئة العامة السعودية للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر بالاستقرار والتنمية الموجودة في أذربيجان معلنا حرص بلاده على استثمار الاقتصاد الاذربيجاني.

نوقشت في اللقاء مسائل التعاون في مجالات الطاقة والاستثمارات والطاقة البديلة والزراعة والصناعة الكيماوية والسياحة وتنفيذ المشاريع المشتركة وغيرها.

طرح محافظ الهيئة العامة السعودية للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر انشاء قاعدة بيانات الكترونية ينتفع منها دوائر الاعمال لكلا البلدين.