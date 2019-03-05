مؤتمر دولي للتصدي لفعاليات غير مشروعة في الأراضي المحتلة الأذربيجانية

باكو، 5 مارس، أذرتاج

ينظم في 5 مارس اليوم في باكو مؤتمر دولي في "لا قانونية الفعاليات الاقتصادية وغيرها في الأراضي التي تحت الاحتلال العسكري: التزامات الأطراف الثالثة وتأثيراتها في معالجة النزاع" وذلك تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف.

أفادت أذرتاج أن غرض فعاليات المؤتمر هو بحث فعاليات غير مشروعة للدولة المعتدية والأشخاص الطبيعية والاعتبارية لغيرها من الدول على أراضي أذربيجان المعترف بها دوليا والخارجة عن سيطرة دولة أذربيجان جراء الاحتلال الأرميني العسكري لها بحثا يشارك فيه قانونيون وخبراء دوليون نافذين من مختلف أرجاء العالم وإخصائيين للمؤسسات ذات الصلة الأذربيجانية وتحديد جوانب قانونية لتلك الفعاليات ونتائجها.

واستمع المشاركون في المؤتمر تقارير ألقاها وزير الخارجية ائلمار محمدياروف ووزير البيئة والثروة الطبيعية مختار بابايف ونائب وزير الاقتصاد رفأت محمدوف ومديرة مركز التراث العالمي لليونسكو ميتشتيلد روسلر.

ثم استمر المؤتمر بحلقات نقاش في مواضيع "إطار قانوني دولي بشأن الفعاليات غير القانونية في الأراضي التي تحت الاحتلال العسكري" و"التزامات الأطراف الثالثة ومسؤولياتها في القانون الدولي" و"رد دولي على الفعاليات الاقتصادية غير المشروعة الممارسة في الأراضي المحتلة".

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن دوائر علمية وأكاديمية محلية وخارجية وبعثات دبلوماسية للبلاد الخارجية والمنظمات الدولية وعدد من المؤسسات الحكومية.