أكاديمية "هاشموف" تنظم مهرجان "باهار" للشطرنج دون قيد للمشاركة
AzerTAg.az
٠٥.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
باكو، 5 مارس، أذرتاج
تنظم أكاديمية "وقار هاشموف" للشطرنج مهرجان "باهار" الدولي للشطرنج فترة 8-16 مارس.
أفادت أذرتاج أن المسابقة التي تنظم وفقا لنظام سويسرا في 9 جولات ولا قيد للمشاركة من حيث السن والدرجة.
وستبعث الأكاديمية النتائج إلى الاتحاد الدولي للشطرنج للتصنيف الدولي والى الاتحاد الأذربيجاني للشطرنج للتصنيف الوطني.
كما يتمكن مشاركون من استكمال التأهل للدرجات الأولى والثانية والثالثة في البطولة.
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