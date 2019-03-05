الرئيس إلهام علييف يوجه بتسهيل إجراءات تأشيرة دخول لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى 2019م

باكو، 5 مارس، أذرتاج

وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 5 مارس اليوم على قرار جمهوري ينص على تسهيل إجراءات منح تأشيرة دخول للوافدين الأجانب وعديمي الجنسية إلى أذربيجان للأعمال التنظيمية لسباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى 2019م وللمشاركة فيها.

أفادت أذرتاج أن كل وافد أجنبي أو عديم الجنسية إلى البلد قصد سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى 2019م المقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو يمكن له أن يحصل على تأشيرة دخول بالإجراءات المسهلة لدى المطارات الدولية الأذربيجانية خلال فترة 15 مارس إلى 15 مايو 2019م بإبراز أيٍ من المستندات والوثائق المطلوب إبرازها وهي:

- بطاقة تصدق على إبرام الاعتماد وفقا لقواعد شركة الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات المنظمات سباق الفورمولا واحد،

- بطاقة تبرم الاعتماد لدى شركة عمليات حلبة مدينة باكو،

- تذكرة مباعة لمشاهدة سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى 2018م أو وثيقة تصدق على شراء التذكرة.

كما يكلف القرار الجمهوري وزارة الخارجية بإبلاغ شركة فورمولا وان مينيجمينت ليميتيد والاتحاد الدولي للسيارات والجهات ذات الصلة للبلاد الخارجية نص هذا القرار الجمهوري وبتوفير نشر وتوزيع هذه المعلومات لدى مواقع الإلكترونية للسفارات والقنصليات وهيئة الهجرة بإبلاغ شركات الطيران المدني المعنية بتنظيم رحلات إلى أذربيجان نص القرار المذكور.