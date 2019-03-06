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    رئيس المجلس الوطني التركي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

    ٠٦.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٠٢]

    باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قام اليوم رئيس المجلس الوطني التركي مصطفى شنتوب بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الضيف وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    ثم زار رئيس المجلس الوطني التركي مصطفى شنتوب مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

    وأعطيت لمصطفى شنتوب أثناء مشاهدته منظر عاصمة أذربيجان باكو من أعلى نقطة فيها معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال التعمير التي تجري في عاصمتنا.

    كما زار الضيف التركي النصب التذكاري إحياء لذكرى الجنود الأتراك ووضع باقات من الزهور أمامه.

    كتب الضيف الرفيع ذكرياته القلبية إلى كتاب الذكرى.

    AZERTAG.AZ :رئيس المجلس الوطني التركي يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
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