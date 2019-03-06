ندوة للناتو حول العمليات الجوية بمشاركة المروحيات في باكو
AzerTAg.az
٠٦.٠٣.٢٠١٩ [١٧:٤٩]
باكو، 6 مارس (أذرتاج).
تقام في باكو ندوة في موضوع "العمليات الجوية بمشاركة المروحيات" تحضيرا لتقييم الناتو بالمستوى الأول (NEL-1) لثنائي المروحيات من طراز "مي – 17"، الذي أعلنه السلاح الجوي الأذربيجاني لتحالف القوات المشتركة لمفهوم إمكانيات العملية للناتو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الندوة ستستمر حتى 8 مارس وتنظم من قبل فريق التعليم الميداني للناتو.
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