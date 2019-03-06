ندوة للناتو حول العمليات الجوية بمشاركة المروحيات في باكو

باكو، 6 مارس (أذرتاج).

تقام في باكو ندوة في موضوع "العمليات الجوية بمشاركة المروحيات" تحضيرا لتقييم الناتو بالمستوى الأول (NEL-1) لثنائي المروحيات من طراز "مي – 17"، الذي أعلنه السلاح الجوي الأذربيجاني لتحالف القوات المشتركة لمفهوم إمكانيات العملية للناتو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الندوة ستستمر حتى 8 مارس وتنظم من قبل فريق التعليم الميداني للناتو.