نائب رئيس الوزراء: اقتصاد أذربيجان نما 4ر1 في المائة بالعام الماضي

باكو، 6 مارس، أذرتاج

قال علي أحمدوف إن اقتصاد أذربيجان نما بنسبة 4ر1 في المائة عام 2018م.

أفادت أذرتاج عن أحمدوف نائب رئيس الوزراء قوله في كلمة ألقاها في المنتدى الرفيع المستوى في دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو في 6 مارس اليوم إن النمو الاقتصادي الذي سجل في القطاع غير النفطي بنسبة زادت عن 2 في المائة وعن 3 في المائة في الزراعة في العام الماضي يوصف بنتيجة تنويع الاقتصاد والإصلاحات المنفذة في أذربيجان.

ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن حوالي 120 ألف يد عاملة تدخل سوق العمل في أذربيجان في غضون بضعة أعوام وهو سيحصل نتيجة تنمية ريادة العمل الصغيرة والمتوسطة في تنويع الاقتصاد.