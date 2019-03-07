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    ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٠٧.٠٣.٢٠١٩ [١٠:٥‎٨]

    باكو، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 66.12 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.13 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 56.25 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.03 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية
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