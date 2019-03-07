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    الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة شاماخي

    ٠٧.٠٣.٢٠١٩ [١١:٣١]

    شاماخي، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا اليوم إلى محافظة شاماخي الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج انه في البداية زار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقات من الزهور أمامه.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة شاماخي
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