    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    افتتاح روضة وحضانة الأطفال في شاماخي

    ٠٧.٠٣.٢٠١٩ [١٢:١٨]

    شاماخي، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أقيم اليوم حفل افتتاح روضة وحضانة الأطفال برقم 4 في بلدة شهريار بمدينة شاماخي وهي مبنية بمبادرة مؤسسة حيدر علييف.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في الافتتاح وذلك على هامش زيارتهما محافظة شاماخي الأذربيجانية.

    قص رئيس الدولة وقرينته الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح روضة وحضانة الأطفال وتفقدا الظروف المهيأة بها.

    AZERTAG.AZ :افتتاح روضة وحضانة الأطفال في شاماخي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٧.٠٣.٢٠١٩ [١٣:٥‎٩]
    الرئيس إلهام علييف يرسي الحجر الأساس لمبنى سكني جديد في شاماخي
    ٠٧.٠٣.٢٠١٩ [١١:٥‎٣]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان منازل جديدة بنيت للعائلات المتضررة من الزلزال
    ٠٧.٠٣.٢٠١٩ [١١:٣١]
    الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة شاماخي
    ٠٦.٠٣.٢٠١٩ [٢١:٤٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد سير أعمال إزالة عواقب زلزال أقصو