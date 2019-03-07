شاماخي، 7 مارس / آذار، (أذرتاج) أقيم اليوم حفل افتتاح روضة وحضانة الأطفال برقم 4 في بلدة شهريار بمدينة شاماخي وهي مبنية بمبادرة مؤسسة حيدر علييف. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في الافتتاح وذلك على هامش زيارتهما محافظة شاماخي الأذربيجانية. قص رئيس الدولة وقرينته الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح روضة وحضانة الأطفال وتفقدا الظروف المهيأة بها.

AZERTAG.AZ : افتتاح روضة وحضانة الأطفال في شاماخي

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