الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان منازل جديدة بنيت للعائلات المتضررة من الزلزال

شاماخي، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)

تفقد رئيس الجمهورية إلهام علييف والسيدة الأولى قرينته مهربان علييفا اليوم منازل جديدة بنيت للعائلات المتضررة من الزلزال في محافظة شاماخي الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة وقرينته تفقدا الظروف المهيأة لدى منزل جديد لراسم حسنوف في شارع سلمان ممتاز بمدينة شاماخي وتحدثا مع أفراد العائلة وراء طاولة الشاي.

وثم تفقد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا الظروف المهيأة لدى منزل جديد لألميرة حسنوفا في شارع تيمور علييارباكوف ومنزل جديد بنيت لوقار تيفوروف في شارع ستار بهلولزاده وتحدثا مع صاحبي المنزلين.