من أجمل محطات مترو الأنفاق – محطة نظامي في باكو

باكو، 7 مارس، أذرتاج

نتيجة تحول مدينة باكو مطلع ثلاثينات القرن العشرين الماضي إلى احدى المراكز الصناعية والثقافية والعلمية ذات الكثافة السكانية العالية ليس في القوقاز فقط ولكنه في الاتحاد السوفييتي السابق أيضا برزت ضرورة إنشاء مترو أنفاق باكو عام 1932م بعد مدينتي موسكو ولنين غراد / سانت بطرسبورغ الحالية/.

أفادت أذرتاج أن نشوب الحرب العالمية الثانية أخر عملية وضع المشروع العام غير أن بناء قاعدة إنشاء المترو يستأنف عام 1949م ويبدأ إنشاء خط أول بطول 1ر12 كم لمترو أنفاق باكو بعد التصديق عليها عام 1954م. وكان الخط الأول يمر على بعد 500-700م عن ساحل بحر الخزر بالتوازي مع خليج باكو. وتم وقف الأعمال عام 1953م تماما كما كان الوضع آنذاك على نطاق الاتحاد السوفييتي واستعادت الفعاليات عام 1960م الأمر الذي أثر على تشغيل مترو أنفاق باكو. وفي 1966م تم إنشاء إدارة مترو أنفاق باكو بجميع الخدمات الست لضمان نشاط المترو في العاصمة الأذربيجانية.

وجرى تشغيل مترو أنفاق باكو في 6 نوفمبر عام 1967م بتسخير 5 محطات على الخط الأول وهي إيتشري شهر وساحل و28 مايو وكنجليك وناريمانوف بطول عام بلغ 5ر6 كم.

ويبلغ عدد الخطوط المختلفة لمترو أنفاق باكو حاليا 3 خطوط وطولها العام 63ر36 كم وتقع عليها 25 محطة ومستودع الصيانة والكهربة ووحدة فنية فيها جهاز الإدارة العامة.

والخط الأول الأحمر بين محطتي إيتشري شهر وحذي أصلانوف يخدم لـ13 محطة بطول 80ر18 كم.

الخط الثاني الأخضر بين محطتي خطائي ودرنكول يشمل على 10 محطات وطوله العام 54ر15 كم.

والخط الثالث البنفسجي الجديد المسخر عام 2016م بين محطتي أوتوفاغزال والمعمار أعجمي وبطل 07ر2 كم.

وتتميز جميع محطات مترو باكو الـ25 بخصائصها المعمارية الهندسية النوعية وهي مبنية على أساس الأنواع الإنشائية الأربع ومنها محطة واحدة على وجه الأرض و8 محطات تقع في العمق البالغ وهي ذات السقف المقوس و13 محطة منها ذات عمودية وفي 18 محطة تخدم الركاب سلالم متحركة من خمسة أنواع. ويتقاطع الخطان الأحمر والأخضر عند المحطتين "28 مايو" و"جعفر جبارلي" والخطان الأخضر والبنفسجية عند المحطة "المعمار أعجمي".

تستوعب محطات المترو حركة القطارات ذات 5 عربات في حين تتسع محطات الخط البنفسجي حركة القطارات ذات 7 عربات.

تستعمل بطاقة "باكو كارت" البلاستيكية لسداد اجرة الاستفادة من مترو أنفاق باكو.

ومن أجمل محطات مترو باكو وكذلك بين محطات مترو أنفاق المدن العالمية تعد محطة "نظامي" عن حق وصواب. والمحطة مدشنة في 31 ديسمبر عام 1976م وهي ذات القاعدة العميقة والسفق المقوسي الثلاثي على أساس مشروع المعمار الهندسي الأذربيجاني المرموق ميكائيل حسينوف ومؤلف الأجنحة واللوحات الفنية الفريدة ميكائيل عبد الله يف.

وتحمل المحطة اسم الحكيم الفيلسوف الشاعر الأذربيجاني الشهير نظامي الكنجوي ويدل التصميم الداخلي للمحطة على ذلك بكل وضوح وجلاء. وتزين جدران المحطة 18 جناحا ولوحة منقوشة عليها مقتطفات من مؤلفات نظامي الكنجوي وهي "مقتل دارا" و"نوشابة والاسكندر" و"العلماء السبع" و"الاسكندر وراعي غنم" و"ماني النقاش" و"فتنة" و"شجاعة بهرام" و"بهرام والتنين" و"مأساة سيمنار" و"حديث الأبوام" و"حكاية اللبان العجوز" و"السلطان سنجر وعجوزة" و"خسرو وشيرين" و"فرهاد في جبل بيستون" و"فرهاد وشيرين" و"ليلى ومجنون" و"والد مجنون" و"على قبر ليلي".

وينسجم نظام إضاءة المحطة الداخلية مع التصميم الداخلي لها ويزيد من جمالها من جهة وكأن المحطة مدينة سكة حديد تحت الأرض أولى في الشرق الإسلامي.

ويخدم مترو أنفاق باكو سكان العاصمة وضيوفها يوميا وهي أكثر المواصلات العامة من حيث نقل الركاب وتخفض خفضا هاما من زحام الطرق البرية.