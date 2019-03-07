سوكار تصدر حتى 106 الف طن من البنزين للسيارات خلال يناير
AzerTAg.az
٠٧.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
باكو، 7 مارس / آذار، (أذرتاج)
تم إنتاج 105.7 ألف طن من البنزين للسيارات في باكو خلال شهر يناير.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاءات الحكومية أنه تم إنتاج 167.1 الف طن من وقود الديزل و25.7 الف طن من البنزين في صناعة البتروكيماويات و49 الف طن من الكراسين و5.3 الف طن وقود مازوت و5.8 ألف طن من زيوت التشحيم و5.8 الف طن من بيتومين النفط و21.1 الف طن من فحم الكوك.
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