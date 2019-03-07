مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان وندرلاند

باكو، 7 مارس (أذرتاج).

جرت في باكو جولة تالية للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان وندرلاند. رأس الوفد الاذربيجاني وكيل وزارة الخارجية رامز حسنوف والوفد الهولندي نائب المدير العام للشئون السياسية في وزارة الخارجية يان كليفيق دي زوان.

أفادت وكالة أذرتاج للأنباء نقلا عن وزارة الخارجية الأذربيجانية ان الطرفين اشادا في المشاورات بالمستوى الرفيع للحوار السياسي بين البلدين وقاما بتحليل الوضع الحالي للعلاقات واجريا تبادل الآراء حول آفاق التعاون. اشير الى ان الحوار بين قادة الدولتين والحكومتين واللقاءات على مستوى الوزراء، كذلك الاتصالات البرلمانية تلعب دورا استثنائيا في توسيع التعاون.

كما اجري في اللقاء تبادل وجهات النظر في موضوع النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان مع الإشارة إلى ضرورة تسوية القضية على أساس سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها فقط. وأعرب الجانب الأذربيجاني عن شكره للجانب الهولندي على دعمه القاطع لوحدة أراضي أذربيجان.

كما اشير في اللقاء الى النشاط الناجح للشركات الهولندية في مشاريع النقل والنقل المنفذة بمبادرة أذربيجان ومشاركتها. ونوقشت سبل توسيع التعاون في القطاع غير النفطي لاسيما في الزراعة.

كذلك اشيد التعاون المفيد بين البلدين في اطار منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الامن والتعاون الأوروبي والناتو والاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي. الى جانب ذلك اجري تبادل الآراء حول المسائل الدولية والإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.