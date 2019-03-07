باكو، 7 مارس / آذار، (أذرتاج) تم إنتاج 3 ملايين و288 ألف طن من البترول ومليار و989.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال شهر يناير. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال شهر بلغت 2.7 مليار مانات وهو ارتفع بنسبة 2.4 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

AZERTAG.AZ : إنتاج حوالي 3.3 مليون طن من البترول ومليارين متر مكعب من الغاز الطبيعي في العاصمة

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