المجلس الدولي لوكالات الأنباء يعقد اجتماعه التحضيري الأخير للمؤتمر الدولي السادس في صوفيا

صوفيا، 7 مارس (أذرتاج).

انعقد اليوم في صوفيا اجتماع المجلس الدولي لوكالات الانباء برعاية وكالة انباء بلغاريا. استعرض الاجتماع مسائل الاستعداد الأخير للمؤتمر الدولي السادس لوكالات الانباء المزمع انعقاده في صوفيا عام 2019.

شارك في الاجتماع وكالات أنباء برس اسوشيشن البريطانية وتاس الروسية ووكالة الأنباء البلغارية وكونا الكويتية إلى جانب أذرتاج الأذربيجانية التي تتولى رئاسة المؤتمر الدولي لوكالات الأنباء حاليا. كما حضر الاجتماع الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) والأمين العام لتحالف وكالات الأنباء الأوروبية. وانضم الى الاجتماع عبر فيديو رئيس وكالة "دبا" الألمانية رئيس "ايانا" بيتر كروبش وممثلة وكالة أنباء اسوشيشتد برس آنا جونسون.

لفت رئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج رئيس المؤتمر الدولي لوكالات الأنباء أصلان أصلانوف انتباه الحضور الى اقتراحاته المتعلقة بتحسين نشاط المنظمة وتوسيع نشاط اللجنة التنفيذية وزيادة عمل الموقع الإلكتروني وتعديلات على ميثاقها وتسجيلها في منظمة الأمم المتحدة. أشير إلى ضرورة تعزيز نشاط المنظمة في مجال توطيد العلاقات بين الوكالات الأعضاء. كما تطرق أصلان اصلانوف في كلمته الى المسائل المتعلقة بتنظيم المؤتمر الدولي السادس لوكالات الأنباء والبلدان الطالبة استضافة المؤتمر الدولي السابع عام 2022. قيل ان المرشحين على استضافة المؤتمر الدولي السابع عليهم أن يقدموا عرضا في مؤتمر صوفيا قبل إجراء التصويت على ترشحهم وتحديد أحد منهم. كما أشير إلى ضرورة تأسيس صندوق لجمع مشاركات الوكالات الأعضاء في المنظمة وتقديم جزء منها كمساعدات إلى الوكالات المحتاجة.

ولفت اصلانوف إلى أن المؤتمر الدولي الخامس الذي نظم في باكو برعاية مؤسسة حيدر علييف وأذرتاج أصبح منصة تجريبية جيدة واقترح للبلدان الراغبة في استضافة المؤتمرات القادمة الاستفادة من هذه الخبرة. وأشاد الأعضاء في المجلس الدولي بهذه الاقتراحات.

وقام رئيس المجلس الدولي كلايف مارشال والمدير العام لوكالة الانباء البلغارية ماكسيم مينجيف ونائب المدير العام لوكالة تاس ميخائيل قوسمان والأمين العام لفانا فريد أيار وغيرهم بتبادل الآراء حول المؤتمر الدولي السادس وناقشوا المسائل المزمع طرحها للمناقشة في جلسات عمل واجتماعات خلال المؤتمر الدولي السادس.

يشار الى ان المؤتمر الدولي الخامس لوكالات الانباء انعقد في باكو في 16-17 نوفمبر عام 2016 وتتولى اذرتاج حاليا رئاسة المؤتمر الدولي لوكالات الانباء. وستتسلم وكالة الانباء البلغارية رئاسة المنظمة من اذرتاج عام 2019.