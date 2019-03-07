السفير الهندي يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الأذربيجاني

باكو، 7 مارس (أذرتاج).

سلم السفير الهندي الجديد باويتلونغ وانلالواونا نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف.

أفادت وكالة أنباء أذرتاج أن الطرفين أشادا في اللقاء بالوضع الحالي للعلاقات بين البلدين، كذلك أشارا إلى وجود إمكانيات كبيرة للمزيد من تطوير علاقات التعاون.

وقدم الوزير للسفير معلومات عن مشاريع البنية التحتية المنفذة بمبادرة أذربيجان ومشاركتها داعيا الشركات الهندية للمشاركة فيها.

كما أعرب الطرفان عن يقينهما من ان إنشاء الخط الجوي المباشر بين أذربيجان والهند سيساهم في التقارب بين الناس مشيرا الى ضرورة تنظيم معارض سياحية مشتركة.

ونوقشت في اللقاء مسائل التعاون في اطار المنظمات الدولية، كذلك حركة عدم الانحياز، والشئون الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

في ختام اللقاء تمنى الوزير محمدياروف نجاحات للسفير الهندي الجديد على نشاطه الدبلوماسي.