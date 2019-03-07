باكو، 7 مارس (أذرتاج). طمر الانهيار الثلجي عسكريين للقوات المسلحة الأذربيجانية أثناء تحركاتهما في في موقع دفاعي جبلي وهما العريف عبداللايف حافظ مهد أوغلو، والجندي المطوع محمدوف فرّوخ فرمان أوغلو. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع انه تجري حاليا عملية البحث والإنقاذ مع جلب فريق متخصص وآليات خاصة.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: فقدان عسكريين أذربيجانيين في انهيار ثلجي

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