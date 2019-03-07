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    سياسة


    وزير الدفاع يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

    ٠٧.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٤٢]

    باكو، 7 مارس، أذرتاج

    استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق أول ذاكر حسنوف المبعوث الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنجي كاسبشيك.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن اللقاء شهد تبادل الآراء حول الوضع الحالي عند خط التماس ونتائج المراقبات المقامة ومعالجة النزاع.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي
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